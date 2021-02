Krufter Ortsgemeinderat diskutiert: Sind Luftfilter für Kita und Schule sinnvoll?

Premiere für die Pellenzgemeinde Kruft: Erstmals in der Geschichte wurde eine Ortsgemeinderatssitzung online durchgeführt. Ein Beschluss in der Sitzung Mitte Dezember hatte dies möglich gemacht. Das erste Mal verlief reibungslos – allerdings erst nach einer kleinen Panne zu Beginn: Aufgrund des schlechten Internets im Rathaus konnte der nicht öffentliche Teil der Veranstaltung erst später beginnen als geplant, und so strömten die ersten virtuellen Gäste schon in die Sitzung, als der nicht öffentliche Teil noch nicht beendet war. Büroleiter Oliver Fender „parkte“ sie in einer virtuellen Lobby.