Kruft

Vor wenigen Tagen hätten der Krufter Guido Batta und seine Bandkollegen eigentlich wieder gemeinsam auf der Bühne gestanden. In der Gaststätte „Tenne“ in Kruft, wo sie als Batt.A.Band im Herbst 2018 ihr Debüt gaben, sollten sie zum Tanz in den Mai ihre Rockcover präsentieren. Doch die Corona-Pandemie machte den fünf Hobbymusikern wie so vielen anderen einen Strich durch die Rechnung. Seitdem im März die Kontaktbeschränkungen in Kraft traten, fallen neben den Auftritten auch die wöchentlichen Proben flach.