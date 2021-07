Krufter ärgern sich über vermüllte Flächen und Wege: Kommt ein Halteverbot für Lkw?

Entlang der Autobahnen fehlt es an Lkw-Stellplätzen, auf denen die Fahrer ihre Fahrzeuge abstellen können, während sie die vorgeschriebenen Ruhezeiten einhalten. Der ADAC schätzt den zusätzlichen Bedarf deutschlandweit auf 23.500 Lkw-Parkplätze. Die Not der Fahrer, gegen Ende der Lenkzeit einen legalen Abstellort finden zu müssen, bekommen die Kommunen entlang der Autobahnen oft genug zu spüren – auch Kruft: Weil alle Parkplätze entlang der A 61 bereits am Nachmittag dicht sind, steuern Trucker das Gewerbegebiet der Gemeinde an. Einer der bevorzugten Abstellplätze liegt hierbei im Streitgierenweg, unweit der Autowaschanlage.