Plus Kottenheim

Kröbbelche bis zum Abwinken: Kottenheim für vier Tage verliebt in Kartoffelpuffer

Von Elvira Bell

i Kottenheims Bürgermeisterin Corinna Behrendt (rechts) half beim Backen der Kröbbelche. Foto: Elvira Bell

Sie sind seit Jahrhunderten fast rund um den Erdball in verschiedenen Varianten bekannt und besitzen allein in Deutschland viele Namen: Die Rede ist von Reibekuchen, Kartoffelpuffer oder Riefkooche, wie man sie mancherorts nennt. In Kottenheim heißen sie „Kröbbelche“. Der knusprigen Köstlichkeit widmet die Ortsgemeinde in der Vordereifel sogar ein ganzes Fest, das Kröbbelchesfest. Seit Freitag und bis zum heutigen Montag dreht sich alles um die gebackenen Kartoffeltaler.