Mendig

Die Einwände der Anwohner waren zahlreich, und die Abwägung entsprechend umfangreich – doch jetzt ist der Bebauungsplan für ein Neubaugebiet in der Verlängerung der Straßen Eichenweg und „Am Sonnenhang“ in Obermendig beschlossene Sache. Mit großer Mehrheit stimmte der Stadtrat am Dienstagabend dem Bebauungsplan zu; lediglich die Grünen sprachen sich dagegen aus. Dem Beschluss vorausgegangen war eine gut anderthalbstündige Diskussion im Stadtrat, bei der die größten Bedenken gegen das geplante Neubaugebiet noch einmal auf den Tisch kamen.