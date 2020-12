Andernach

Die Tickets für das Koblenzer Autokino am Wallersheimer Kreisel, welches am vergangenen langen Wochenende seine Einfahrtstore öffnete, waren innerhalb weniger Tage so gut wie ausverkauft. Nach Wochen der Kontaktbeschränkungen sehnen sich viele nach etwas Abwechslung im Alltag. Wird man künftig an ausgewählten Wochenenden auch in Andernach Filme auf der großen Leinwand im eigenen Auto mitverfolgen können? Darüber tauschten sich die Fraktionen in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) erstmals aus.