Plus Ettringen Kritik am Ton, nicht in der Sache: Ettringer Gemeinderat fühlt sich geringschätzig behandelt Der Ton macht die Musik. Doch an dem Ton, den ein Schreiben des Schulleiters der Grundschule und seines zehnköpfigen Lehrerkollegiums traf, übte der Ettringer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung scharfe Kritik, weil dieser sich geringschätzig behandelt fühlte. „Das ist eine Frechheit hoch drei. Das können wir uns nicht bieten lassen“, sagte ein Ratsmitglied. Von Elvira Bell

Kritik geübt wurde nicht an der Sache als solches, sondern daran, dass der Schulleiter bei seinem Antrag auf zeitlich begrenzte Errichtung von Parkplätzen für zehn Lehrer und vier Betreuer auf dem ehemaligen Gelände an der Alten Schulstraße nicht den richtigen Ton getroffen hatte. In dem Anschreiben heißt es: „Eine Grundschule, ...