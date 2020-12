Polch

Werner Weber aus Polch kann ganz sicher als ein großer Krippenfan des Maifelds bezeichnet werden. In seiner Wohnung mitten in der Stadt Polch hat der 70-jährige pensionierte Psychiatriefachpfleger rechtzeitig zum Fest drei Krippen aufgebaut. Ganz besonders stolz ist er auf eine St. Ulrich-Krippe, deren holzgeschnitzte Figuren 23 Zentimeter groß sind und aus dem Grödnertal in Südtirol stammen.