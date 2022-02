Der Krieg in der Ukraine entzweit Familien – die Putin-Versteher stehen auf der einen, die Kriegskritiker auf der anderen Seite. Seit Donnerstag tobt die Deutungshoheit auch bei den Russinnen und Russen, die im Kreis Mayen-Koblenz und in der Region leben. Und das sind nicht wenige, wie Nadja (Name geändert) weiß.