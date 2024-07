Plus Koblenz

Kreisvorstand der SPD Mayen-Koblenz hat getagt: Thorsten Rudolph erneut nominiert

i Der Kreisvorstand Mayen-Koblenz nominierte erneut Thorsten Rudolph. Foto: Marcus Brodt

Der Kreisvorstand der SPD Mayen-Koblenz hat Thorsten Rudolph bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig als Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 nominiert. Der Koblenzer gehört dem Bundestag seit 2021 an und nimmt dort für die SPD-Fraktion inzwischen eine Reihe wichtiger Aufgaben wahr. So gehört er dem Haushaltsausschuss und dem Kontrollgremium für das „Sondervermögen Bundeswehr“ an.