Herresbach/Siebenbach Kreisstraßen in Herresbach und Siebenbach werden Instandgesetzt: Zahlreiche Längs-, Quer- und Netzrisse Die K 2 und K 3 in Siebenbach und Herresbach müssen unter Vollsperrung instand gesetzt werden. Der LBM informiert über Baumaßnahmen ab November. Diese sollen vorraussichtlich bis zum Frühjahr 2025 andauern.

Die Fahrbahndeckschichten im Verlauf der K 2 und der K 3 in Siebenbach sowie der K 2 in Herresbach weisen zahlreiche Längs-, Quer- und Netzrisse auf. Deshalb starten, voraussichtlich im November, Arbeiten zur Instandsetzung der Fahrbahndeckschichten auf der Brückenstraße (K 2) und der Hauptstraße (K 3) in Siebenbach. Im Anschluss wird zudem die Fahrbahndecksicht der ...