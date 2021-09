Als in der Corona-Krise der Präsenzunterricht an Schulen eingestellt werden musste, zeigte sich: Wer sich keine mobilen Endgeräte leisten kann, hinkt hinterher – die soziale Kluft wird in der Bildungslandschaft widergespiegelt. Der Kreis Mayen-Koblenz will, dass alle Schüler die gleichen mobilen Endgeräte erhalten und einsetzen können, für Präsenz- wie Heimunterricht.