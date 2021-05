„Die Blaskapelle Ettringen erfreut normalerweise jedes Jahr am 1. Mai die Menschen an 30 verschiedenen Orten in der Gemeinde mit populären Frühlingsmelodien. Dieses Jahr musste die beliebte Veranstaltung allerdings ausfallen: „Unsere Mitglieder sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir in diesem Jahr den Wonnemonat Mai musikalisch nicht begrüßen dürfen“, erklärt Vorstandsmitglied Linda Barz.