Andernach/Region

Spaziergänge an der frischen Luft sind – solange man sie zu zweit oder mit der Familie unternimmt – in Zeiten der Corona-Krise nicht nur erlaubt, sondern werden zur Stärkung des Immunsystems sogar empfohlen. Allerdings hat der Drang vieler Menschen in der Region nach Bewegung unter freiem Himmel in der aktuellen Situation auch seine Schattenseiten. So registrierten mehrere Gemeinden entlang der beliebten Traumpfade im Kreisgebiet am Wochenende eine deutlich erhöhte Besucherdichte – mit unangenehmen Folgen für Anwohner und Wanderer.