Die Zahl der täglich verabreichten Impfdosen steigt im Kreis Mayen-Koblenz – nach Wochen des Mangels – inzwischen spürbar an. Am Montag etwa konnten rund 700 Impflinge in der Polcher Maifeldhalle ihre erste oder zweite Impfung in Empfang nehmen, berichtet Kreispressesprecher Martin Gasteyer. Ein Rekord. Möglich wären, mit dem aktuellen Stand der Impfstraßen, maximal 800 Personen an einem Tag.