Kreativer Corona-Protest der Andernacher Einzelhändler: Modegeschäft verkauft jetzt Lebensmittel

„Wenn Supermärkte und Discounter bislang ganz normal öffnen dürfen und sogar Kleidung verkaufen, warum bieten wir in unseren Geschäften denn keine Lebensmittel an?“ Diese Frage stellte sich Tobias Dickmeiß. Mit seiner Idee stieß der Besitzer des Andernacher Hotels und Restaurants Stilvoll und Mitinhaber des Geschäfts Herrenzimmer bei Gleichgesinnten auf offene Ohren. Anfang vergangener Woche fanden erste Gespräche mit künftigen Mitstreitern statt, und seit Freitag verkaufen acht Betreiber von neun Andernacher Unternehmen in den Räumen von Antonia Reiff Moden in der Hochstraße Lebensmittel – größtenteils von regionalen Herstellern und Händlern.