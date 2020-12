Trimbs

Mit reger Beteiligung der Bürger ist die Gemeinde Trimbs in die Dorfmoderation gestartet. Mitte November vorigen Jahres hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, das Planungsbüro Christiane Hicking aus Adenau mit der Durchführung zu beauftragen. In der Auftaktveranstaltung im Bürgerhaus wollte die Dorfmoderatorin die Themenschwerpunkte festlegen. Sie forderte die etwa 30 Teilnehmer zu einem „kreativen Spinnen“ auf. Und dies geschah in kleinen Gruppen, die sich ganz spontan bildeten und lebhaft diskutierten.