Kreis MYK/Koblenz

Der Krankenstand im Kreis Mayen-Koblenz und in Koblenz Stadt ist im ersten Halbjahr 2020 gestiegen: Die Zahl der Erkrankungen nahm während der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,1 Prozentpunkte zu. Mit 4,5 Prozent gab es in der Region den gleichen Krankenstand wie im Landesdurchschnitt. Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des ersten Halbjahres von 1.000 Arbeitnehmern 45 krankgeschrieben.