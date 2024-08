Plus Kottenheim

Kottenheimer Rat wählt Beigeordnete: Drei Frauen an der Spitze der Ortsgemeinde

Von Elvira Bell

i Mit Corinna Behrendt steht erstmals eine Frau an der Spitze der Ortsgemeinde Kottenheim. Christian Noll (links) und Alexander Drefs gratulierten ihr zur Ernennung. Foto: Elvira Bell

Zeitenwende in der zweitgrößten Vordereifelgemeinde: Am Dienstagabend wurde ein neues Kapitel in der kommunalpolitischen Geschichte von Kottenheim aufgeschlagen. Erstmals stehen mit Corinna Behrendt (Freie Wählergruppe – Wir für Kottenheim), Irmgard Kicherer (CDU) und Gaby Schmitz (SPD) drei Frauen an der Spitze des Gemeinderats.