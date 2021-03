Kottenheimer Bürgerhaus: Neue Brandschutzauflagen kosten einiges

Schlechte Neuigkeiten hatte Kottenheims Ortsbürgermeister Thomas Braunstein in der jüngsten Ratssitzung bezüglich des Bürgerhauses mitzuteilen: Bei der Prüfung der Versammlungsstätte durch die Untere Baubehörde der Kreisverwaltung im zurückliegenden Herbst sind zahlreiche Mängel attestiert worden, die nun mit einigem Kostenaufwand abgestellt werden müssen. „Ein wesentlicher Punkt, der beanstandet wurde, betrifft unsere Belüftungsanlage“, so Braunstein. Da nach aktuellem Recht die bisher übliche Unterscheidung zwischen einfachen und gravierenden Mängeln wegfällt, ist die Ortsgemeinde verpflichtet, alle bisher bekannten einfachen Mängel zu beheben. Dies, so Braunstein, werde allerdings nicht ohne die Expertise eines Fachplaners für Haustechnik gehen. Die grob veranschlagten Kosten für die Planung und die Ausführung der Arbeiten belaufen sich auf rund 30.000 Euro.