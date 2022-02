Kostüm-Wettbewerb in Ochtendung: Fashionshow auf dem närrischen Open-Air-Catwalk

Die Große Ochtendunger Karnevalsgesellschaft (GOK) zieht bei ihrem Umzug am Veilchendienstag regelmäßig Besucher aus der ganzen Region an. Als Grund dafür werden oft die außergewöhnlich pfiffigen Kostüme der verschiedenen Fußgruppen genannt. Seit sieben Jahren stellen sich die Gruppen am Karnevalssamstag bei der Veranstaltung „Jeck off Jück“ sogar einem Wettbewerb. Höhepunkt ihrer Präsentation ist das Vorführen der Kostüme bei einem „Open-Air-Catwalk“ auf der abschüssigen Grenzstraße, wo sich in jedem Jahr mehr Zuschauer zu dem interessanten Spektakel einfinden.