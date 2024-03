Kostenlos in Mayen impfen lassen – Masern-Infektion ist keine harmlose Krankheit

Anzeige

Aus diesem Grund bietet das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz am Standort Koblenz, Mainzer Straße 60a, jeden ersten Donnerstag im Monat eine kostenfreie Impfung gegen Masern/Mumps/Röteln für Menschen ab dem zwölften Lebensmonat an. So auch am Donnerstag, 4. April, 14 bis 15 Uhr. Erforderlich ist lediglich ein Impfausweis, das Vorzeigen einer Versicherungskarte ist nicht nötig. Kinder unter 18 Jahren brauchen zudem die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. Am Standort Mayen, Bannerberg 6, findet die Impfung jeden ersten Mittwoch im Monat statt. Der nächste Termin ist Mittwoch, 3. April, 14 bis 15 Uhr.