Kosten, Steuern, Personal: Wie es um die Gastronomie in der Region Koblenz steht

Von Martin Ingenhoven

i „Während der Pandemie haben viele Unternehmen schließen müssen, und diejenigen, die es geschafft haben, stehen zum Teil immer noch vor großen Problemen“, erklärt Gereon Haumann, Präsident des Dehoga Rheinland-Pfalz, die derzeitige Situation im Gastgewerbe. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Kostensteigerungen, Personalsuche, die Debatte um die Mehrwertsteuer: Gastronomen haben es derzeit nicht leicht – so heißt es immer wieder in Branchenkreisen. Unsere Zeitung hat bei Hotels und Gaststätten in und um Mayen und Koblenz nachfragt – wie sind Lage und Stimmung?