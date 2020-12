Mayen

Einkaufen, schlendern, stehen bleiben und dann einfach ein wenig Kultur genießen – das war am Samstagvormittag auf dem belebten Marktplatz in Mayen möglich. Denn dank des Arbeitskreises „Mayen blüht auf“ gab es Gesang mit Klavierbegleitung zum Nulltarif in der Mayener Innenstadt. Beim Auftakt – der ersten von insgesamt vier geplanten musikalischen Veranstaltungen – gaben sich Lukas Otte und Pianist Heinz Lustner vom Oktogon aus die Ehre.