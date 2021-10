Chordirektor Jürgen Rieser führt eine Reihe von Chören, darunter auch im Kreis Ahrweiler. Jetzt will er mit seinen seine Sängerinnen und Sänger für die Renovierung des Sängerheim des Bad Neuenahrer Männer- und Frauenchores zwei Benefizkonzerte veranstalten. Das erste Konzert findet am Samstag, 6. November, 19 Uhr, in der Mendiger Laacher-See-Halle, das zweite einen Tag später um 19 Uhr in der Jahnhalle in Bad Breisig statt.