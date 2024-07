Plus Andernach/Kreis MYK

Konzertabend voller musikalischer Talente – Schüler der Kreismusikschule MYK zeigen ihr Können in Andernach

i Schüler der Kreismusikschule Mayen-Koblenz gestalteten einen wunderschönen Konzertabend. Foto: Kreismusikschule/Ulla Buchmann

Ein Konzertabend voller musikalischer Talente: In der Aula der Realschule Plus St. Thomas in Andernach demonstrierten Anfänger und Fortgeschrittene der Kreismusikschule Mayen-Koblenz vor Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden eindrucksvoll ihre Fertigkeiten und Entwicklungen an ihren jeweiligen Instrumenten.