Nach vielen Konzerten in Russland, die Andrey Denisenko während seines Studiums gab, war der Pianist jetzt zum ersten Mal in Schloss Burg Namedy zu Gast. Nicht nur für den mit bedeutenden Preisen, wie dem „Steinway Förderpreis Klassik 2018“ und dem „Grand Piano in Palace“, ausgezeichneten Interpreten war das bravouröse Konzert im Spiegelsaal ein ganz besonderes, sondern auch für das aufmerksame Publikum.