Übernommen wird in Kürze die Firma Mendiger Basalt von dem in Hamburg ansässigen Unternehmen Holcim Deutschland. Betroffen sind drei Standorte in der Eifelregion und 67 Mitarbeiter. Holcim habe mit den Eigentümern von der Mendiger Basalt eine Vereinbarung zur Übernahme getroffen, sagt Nicolas Schnabel.