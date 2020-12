Andernach

Mit dem Gedanken, auf dem Areal am Runden Turm ein Kultur- und Tourismuszentrum mit Museumsneubau zu schaffen, liebäugelt man in Andernach bereits seit einigen Jahren – die einen mehr, die anderen weniger. Bislang schien es der Mehrheit der Akteure an der rechten Begeisterung für das städtebauliche Großprojekt zu mangeln. Doch das könnte sich jetzt in Windeseile ändern: In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses präsentierten Kulturamt, Bauamt und die Leitung des Stadtmuseums ihr Konzept für ein „Kulturforum Antunnacum“ auf dem insgesamt 4280 Quadratmeter großem Gelände.