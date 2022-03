Kommt noch in diesem Jahr eine Tempo-30-Regelung für den gesamten Innenstadtbereich von Andernach? Nachdem der Verkehrsausschuss die Verwaltung vor rund einem Jahr aufgefordert hatte, konkrete Pläne für die Umsetzung von Tempo-30-Zonen in der Kernstadt zu erarbeiten, ist es um dieses Vorhaben recht ruhig geworden. Die Beratung rund um mögliche verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Bismarckstraße brachte das Thema nun zurück auf die Agenda.