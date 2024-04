Plus Region Andernach

Kontrollwoche gegen Drogen am Steuer in Andernach: Großkontrollen behindern Verkehr

i Die Polizeiinspektion Andernach führte in den vergangen Tagen umfassende Verkehrskontrollen durch. Als Teil der Kontrollwoche lag der Schwerpunkt auf den Drogen im Straßenverkehr. Dadurch kam es aber auch zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

In den vergangenen Tagen überprüfte die Polizeiinspektion Andernach an mehreren Stellen im Stadtgebiet und in den Verbandsgemeinden Weißenthurm und Pellenz den Verkehr. Die Aktion war Teil einer bundesweiten Kontrollwoche. Der Fokus: Rauschmittel am Steuer. Am Ende der Aktion wurden in der Nacht zum Dienstag auf der B 9, B 266 und auf der Raiffeisenbrücke Großkontrollen durchgeführt, die den Verkehr für Stunden behinderten.