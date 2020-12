Kreis Mayen-Koblenz

Mit immer mehr Vorgaben und Beschränkungen versucht Deutschland, die Ausbreitung des Coronavirus in Schach zu halten. Maximal zu zweit darf man sich noch in der Öffentlichkeit aufhalten, zig Läden wurden längst geschlossen – nur zwei Beispiele der diversen Regelungen, an die sich die Menschen auch im Kreis halten sollen. Und: die kontrolliert werden müssen.