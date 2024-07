Konstituierenden Sitzung in Münstermaifeld: CDU-Fraktion nimmt ihre Arbeit im Rat auf

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Stadtrats von Münstermaifeld wurde der neue Stadtbürgermeister Erich Krämer vereidigt. Die CDU freue sich auf eine gute Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung.

Zudem wurden in der Sitzung die Ratsmitglieder vereidigt. Neuer Fraktionsvorsitzender der CDU ist Thomas Scharbach, sein Stellvertreter Klaus Müller. Da Claudia Schneider nach zehn Jahren ihr Amt als Stadtbürgermeisterin aus persönlichen Gründen aufgegeben hatte, dankte ihr die CDU für ihre hervorragende Leistung in den vergangenen Jahren. Während ihrer Amtszeit habe sie viele Projekte in Angriff genommen, wie beispielsweise den flächendeckenden Glasfaserausbau, den Ausbau der Unter- und Obertorstraße sowie die Stadtsanierung. Des Weiteren sei die Fraktion sehr glücklich darüber, dass die CDU die Dritte Beigeordnete, Claudia Scholl, stelle sowie drei von fünf Ortsvorsteher: Uwe Krause ist Ortsvorsteher von Metternich, Klaus Müller von Keldung und Thomas Scharbach von Lasserg.