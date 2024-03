Plus Andernach Komplette Innenstadt abgedeckt: Andernach bietet kostenloses W-LAN an Von Wolfgang Lucke i Alexander Kirschgens (Digitalisierungsabteilung Stadt Andernach, von links), Florian Kütt (Vertreter VR-Bank), Oberbürgermeister Christian Greiner, Oliver Ackermann (Besitzer Gebäude Markt 1), Maximilian Besting (Geschäftsführer mySPOT marketing GmbH), Andreas Schwiemann (Abteilungsleiter IT & Digitalisierung Stadt Andernach) und Stefan Ruzanski (Digitalisierungsabteilung Stadt Andernach) freuen sich über die erfolgreiche Einführung des flächendeckenden W-LANs. Foto: Wolfgang Lucke Nach Herzenslust und kostenlos in der ganzen Stadt im Internet surfen. Dieses angenehme Vergnügen bietet jetzt die Stadt Andernach ihren Bürgerinnen, Bürgern und Gästen. Die Kernstadt bis hinunter zum Rhein ist mit einer hochwertigen und zukunftsfähigen Übertragungstechnik ausgestattet. Lesezeit: 2 Minuten

Oberbürgermeister Christian Greiner und die am Projekt Beteiligten stellten das Angebot der Öffentlichkeit vor. Ort des Geschehens war das „Herrenzimmer”, ein Concept-Store für Herrenausstattung am Marktplatz. Für diese „Location” sprachen gleich zwei gute Gründe, so Greiner: „Oliver Ackermann hat hier mit seiner Kooperationsbereitschaft für einen hervorragenden Standort gesorgt. Und wir ...