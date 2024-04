Kommunalwahl: Oliver Lescher (SPD) will Ortsvorstehers in Eich werden

Die Andernacher SPD schickt für diese Kommunalwahl erneut Oliver Lescher für das Amt des Ortsvorstehers in Eich ins Rennen. Die Liste der Eicher SPD umfasst neun Kandidaten.

Oliver Lescher (links) will Ortsvorsteher in Eich werden. Foto: Elvira Kunz

Oliver Lescher führt auf Listenplatz eins das Team an, gefolgt von Stefanie Grünewald, Janos Käfer und Sammy Labidi. Auf Platz fünf bis sieben folgen Michael Vogel, Elena Holly und Sabine Petersen-Tomaschoff. Platz acht und neun werden besetzt von Kathrin Neef und Jennifer Assenmacher. „Wir sind froh und stolz, so ein junges Team und vor allem so viele Frauen auf unserer Liste zu haben“, betont Oliver Lescher.