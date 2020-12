Mayen

Wenn am Mittwoch um 17 Uhr der Mayener Stadtrat im Rathaus zusammentritt, wird das Szenario unüblich, ja merkwürdig sein: Im Vorfeld haben sich Fraktionen und Stadtspitze darauf geeinigt, dass nur 18 von 32 Ratsmitgliedern teilnehmen sollen – so ist die Beschlussfähigkeit gesichert. So ist auch gewährleistet, dass am Ratstisch in Hufeisenform ein Zweimeterabstand zum Nebenmann hergestellt wird. Und es liegen Atemschutzmasken, Handschuhe und Plexiglasbrillen parat – ein ungewöhnliches Outfit für Ratsfrauen und -herren.