Plus Rhein-Ahr-Eifel Kommentar zum Zukunftspreis: Hier investiert die VR-Bank in Solidarität Von Birgit Pielen i Foto: Jens Weber/MRV Die Preisverleihung der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel wirkt noch lange nach, findet unsere Kommentatorin Birgit Pielen. Lesezeit: 1 Minute

Das ist einer dieser Abende, von denen man ganz beseelt nach Hause geht in der tiefen Überzeugung: Ja, so kann uns alles gelingen. Wir lassen uns von Krisen und Kriegen anderswo nicht entmutigen, sondern wir tragen dazu bei, dass es uns hier im kleinen Kosmos mitten in Rheinland-Pfalz gut geht. ...