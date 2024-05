Plus Vordereifel

Kommentar zu Umweltprojekten in der VG Vordereifel: Sie sind Mutmacher

i Kommentarbild Birgit Pielen Foto: Jens Weber/MRV

In Anbetracht der Mammutaufgabe, Umwelt- und Naturschutz zu fördern, sind sie Mutmacher: die vielen Ehrenamtlichen in den Gemeinden, die sich in unzähligen Stunden und Tagen einsetzen und einbringen, um das Leben aller besser zu machen – so wie in der Verbandsgemeinde Vordereifel. Sie dienen damit dem Klima in vielerlei Hinsicht.