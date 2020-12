Andernach

Das Landgericht Koblenz hat einen 36-jährigen Andernacher wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in zwei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und in dem anderen Fall in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Darüber hinaus verfügte die Kammer seine Unterbringung im Maßregelvollzug, also einer Entziehungsanstalt.