Plus Monreal Kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt: Das Christkind zu Besuch in Monreal Der Weihnachtsmarkt in Monreal begeistert mit Gemütlichkeit, Kulinarik und dem traditionsgemäßen Besuch des Christkinds. Auch der Krippenweg zieht tausende Besucher in die Elztalgemeinde. Von Elvira Bell

Der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt in der Elztalgemeinde Monreal gilt als einer der gemütlichsten in der Region und auch darüber hinaus. Und das generationenübergreifende Erlebnis unter freiem Himmel hat ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, denn der Markt in der Vordereifelgemeinde kann mit seiner malerischen Kulisse vor dem Viergiebelhaus und dem Besuch des ...