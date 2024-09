Kleiderladen im Maifeld sucht Nachfolger: Wer will sich ehrenamtlich engagieren?

Anzeige

Im Caritas-Kleiderladen auf dem Maifeld, noch in die Bahnhofstraße 34 in Münstermaifeld, demnächst aber wieder in Polch in der Bachstraße 19, gibt es schöne Secondhandkleider und Spielsachen zu günstigen Preisen, teilt die Caritas mit. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen nehmen die Ware entgegen und achten darauf, dass nur gute Sachen in den Verkauf kommen, zeichnen diese aus und sind auch für den Verkauf dienstags zwischen 13.30 und 16 Uhr und mittwochs von 9.30 bis 13 Uhr zuständig.

Nach vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit möchten sich ein paar Kleiderladen-Mitarbeiterinnen in den Ruhestand verabschieden und ihre Aufgabe in jüngere Hände legen. Die Arbeit im Kleiderladen hat ihnen Freude gemacht – und diese möchten sie jetzt mit ihrem Wissen an die nachfolgende Generation weitergeben. Jede Mitarbeiterin entscheidet selbst, wie viel Zeit sie für den Kleiderladen da sein will.