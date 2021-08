Auch in der Pellenz richtete das Rekordhochwasser der Nette in diesem Sommer Schäden an. Die Situation vor Ort in Plaidt sowie in dem ungleich schwerer getroffenem Ahrtal beschäftigt auch den Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG), Klaus Bell. Die RZ spricht mit ihm über die Folgen der Flut und den Einfluss der Corona-Krise auf das Leben in der VG.