Plus Andernach

Klare Sieger in drei Andernacher Stadtteilen: CDU und FWG freuen sich über Erfolge bei Ortsvorsteherwahl

i In der Andernacher Mittelrheinhalle wurden die Stimmzettel ausgezählt. Oberbürgermeister Christian Greiner (rechts) dankte den Wahlhelfern für ihren Einsatz. Foto: Martina Koch

Alle vier Andernacher Stadtteile werden künftig neue Ortsvorsteher haben: Sowohl in Namedy und Miesenheim, wo die Amtsinhaber nicht mehr antraten, als auch in Eich und Kell gibt es einen Wechsel an der Spitze.