Klare Mehrheit für FWG-Kandidaten: Maximilian Janz wird Ortsvorsteher in Eich

i In Eich konnten sich die Bewohner des Stadtteils bei der jüngsten Kommunalwahl gleich zwischen drei Bewerbern entscheiden. Die Stichwahl am Sonntag ergab nun einen klaren Vorsprung für den FWG-Kandidaten Maximilian Janz. Foto: Sascha Ditscher

Bereits im ersten Wahlgang lag Maximilian Janz (FWG) im Rennen um das Amt des Ortsvorstehers in Eich vorn. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich der 36-Jährige ebenfalls klar gegen Mitbewerber Oliver Lescher (SPD) durch: 68,6 Prozent der Wähler entschieden sich für Janz. Damit stellt die FWG jetzt in zwei Andernacher Stadtteilen den Ortsvorsteher – und die Mehrheit in den jeweiligen Ortsbeiräten.