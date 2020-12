Mayen

Die Arbeiten an der neuen Kindertagesstätte der Stadt Mayen kommen gut voran. Inzwischen ist auf dem Gelände in der Weiersbach deutlich zu erkennen, dass dort in Zukunft ein größeres Gebäude entstehen soll. Geplant ist eine zweigeschossige Kita mit sechs Gruppen und Platz für rund 115 Kinder. Voraussichtlich im Jahr 2022 wird die Kindertagesstätte ihre Pforten öffnen. Allerdings wird der Bau teurer als zunächst geplant.