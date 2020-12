Mendig

In diesem Jahr ist vieles anders. Die erste Firmung seit dem Lockdown in der Corona-Krise hat der Trierer Weihbischof Jörg Michael Peters gemeinsam mit Jugendlichen und ihren Gästen in der Pfarrkirche St. Cyriakus in Mendig gefeiert. Damit die Zahl der Gottesdienstbesucher die erlaubte Höhe nicht überstieg, fanden an einem Tag gleich drei Firmfeiern statt.