Mendig

Der Small Talk, das kleine oft belanglose Gespräch, wie die Briten diese Form der Konversation nennen, hat in Zeiten von Corona eine ganz besondere Bedeutung. Timo Friedrich, der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Mendig, geht an ungewöhnlichen Orten auf die Menschen zu und signalisiert mit netten Unterhaltungen, wie wichtig ein guter Kontakt und ein Plausch in schwierigen Zeiten sind. „Das Leben hat sich in den vergangenen Monaten auch in den Kirchen und Gemeinden stark verändert“, sagt der junge Geistliche.