Plus Mayen

Kindertag in Mayen: Kostenlose Attraktionen am laufenden Band

Von Elvira Bell

i Kinderherzen schlugen am Stand vor der Buchhandlung Reuffel (oben rechts) höher, dort wurden kleine Bücher mit einem selbst gemalten Cover gepresst. Foto: Elvira Bell

Getreu dem Motto „Be(e)ats Festival meets Kinderfest“ hatte sich die Mayener Innenstadt am Samstag, 6. Juli, in die größte Spiel- und Spaßfläche in der Region verwandelt.