Kreis MYK

Martinszüge, bei denen Hunderte Kinder und Erwachsene dicht gedrängt und singend durch die Straßen ziehen, sind derzeit äußerst problematisch. Zwar können Martinsumzüge unter Einhaltung der Hygienekonzepte für Veranstaltungen ohne Gesang im Außenbereich durchgeführt werden. Allerdings wurden in vielen Städten und Gemeinden bereits Veranstaltungen abgesagt. St. Martin wird seinen Mantel in diesem Jahr also nicht überall mit einem Bettler teilen. Unsere Zeitung hat sich umgehört, wie die Situation in unserer Region ist.