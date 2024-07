Plus Kürrenberg Kein Internet in Kürrenberg: Zahlreiche Haushalte im Mayener Stadtteil mit technischen Problemen i In Kürrenberg sind in zahlreichen Haushalten Telefon- und Internetleitungen ausgefallen. Foto: Roland Weihrauch/ picture alliance/dpa/picture alliance/dpa In den vergangenen Tagen sind in Mayen-Kürrenberg vielerorts Internet- und Telefonleitungen ausgefallen.

Laut dem Kürrenberger Ortsvorsteher Siegmar Stenner sind die technischen Probleme am Samstag vom Telekommunikationsunternehmen Inexio behoben worden, wie ihm das Unternehmen per Mail mitteilte. Inexio hat sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht zu den Problemen geäußert. Am Montag haben sich Leser bei der RZ gemeldet, die mitteilten, dass sie auch ...